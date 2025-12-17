 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Белоусов сообщил о перевыполнении плана комплектования армии России

Белоусов сообщил о перевыполнении плана комплектования армии России
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

План комплектования Вооруженных сил России в 2025 году перевыполнен, заявил глава Министерства обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны, приводит его слова пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Белоусов уточнил, что на военную службу по контракту в этом году добровольно поступили почти 410 тыс. человек. «Практически две трети из них — молодые люди до 40 лет, более трети — имеют высшее или среднее специальное образование», — отметил глава Минобороны.

Путин назвал число ежемесячно подписывающих контракт добровольцев
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В 2024 году контракт с Минобороны России подписали около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования, сообщал Медведев. В нынешнем году в России увеличили план набора на военную службу по контракту. По словам Дмитрия Медведева, в 2025 году зачислили более 400 тыс. военнослужащих, в добровольческие подразделения — 34 тыс..

В мае президент Владимир Путин отмечал, что ежемесячно около 50–60 тыс. россиян идут добровольцами в зону СВО. Также с 1 октября размер окладов военнослужащих по контракту и призыву был проиндексирован на 7,6%. Наряду с этим Минобороны предлагало еще повысить страховые суммы, единовременные пособия и компенсации также до 7,6%.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
военнослужащие по контракту Минобороны ВС России военные
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года

