В Минобороны предложили поднять оклады военным на 7,6%

Министерство обороны России предложило поднять оклады военнослужащим на 7,6% с 1 октября 2025 года, говорится в пояснительной записке.

Проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 21 июля. До 4 августа продолжается его общественное обсуждение.

«Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)», — говорится в документе.

Речь идет об окладах по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, проходящих службу по призыву сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел.

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