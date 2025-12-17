 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин оценил диалог с администрацией США

Стивен Уиткофф
Стивен Уиткофф (Фото: Александр Казаков / Reuters)

В Москве приветствуют прогресс в диалоге с администрацией президента США Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин.

«Приветствуем прогресс, который наметился в диалоге с новой американской администрацией», — сказал президент и признал, что «этого не скажешь о нынешнем руководстве большинства европейских стран».

Путин подчеркнул, что Россия выступает за «выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США и европейскими государствами» и «формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе».

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 15:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 15:07
Белоусов анонсировал внедрение электронных жетонов для поиска военных Политика, 15:13
Roblox готов сотрудничать с РКН. Какие платформы блокировали в России Технологии и медиа, 15:09
Утверждены параметры госпрограммы вооружения ВС России до 2036 года Политика, 15:07
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Суд в Москве рассмотрит запрет на деятельность совладельца «Кириешек» Бизнес, 15:00
Аналитики назвали два главных риска для ЕС в 2026 году Политика, 14:59
Белоусов анонсировал запуск программы по повышению престижа службы Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Появились первые кадры из серии «Простоквашино» с Владимиром Путиным Политика, 14:54
Акции китайского чипмейкера MetaX взлетели в 8 раз на старте торгов после IPO Инвестиции, 14:53
О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны Политика, 14:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:45
Foreign Affairs рассказала о реальной угрозе Европе Политика, 14:45
Тарасова отреагировала на слова Ягудина о деградации женского катания Спорт, 14:41