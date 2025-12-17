Путин оценил диалог с администрацией США

Стивен Уиткофф (Фото: Александр Казаков / Reuters)

В Москве приветствуют прогресс в диалоге с администрацией президента США Дональда Трампа, заявил президент России Владимир Путин.

«Приветствуем прогресс, который наметился в диалоге с новой американской администрацией», — сказал президент и признал, что «этого не скажешь о нынешнем руководстве большинства европейских стран».

Путин подчеркнул, что Россия выступает за «выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США и европейскими государствами» и «формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе».

Материал дополняется