Кремль прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Любые санкции вредят делу налаживания отношений. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что США могут ввести новые антироссийские санкции, передал корреспондент РБК.

По словам Пескова, в Кремле пока не видели таких сообщений.

«Любые санкции вредят делу налаживания отношений, это очевидно», – ответил он на вопрос журналистов.

По информации источников Bloomberg, США готовят новые санкции против энергетического сектора России. Их могут ввести, если Москва отклонит новое мирное соглашение с Украиной. Ограничения, в частности, могут коснуться судов «теневого флота».

Глава Минфина США Скотт Бессент обсудил эти планы с европейскими послами в начале недели, сообщал Bloomberg. Однако итоговое решение по санкциям должен принять Трамп.