Война санкций⁠,
0

Кремль прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США

Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Любые санкции вредят делу налаживания отношений. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что США могут ввести новые антироссийские санкции, передал корреспондент РБК.

По словам Пескова, в Кремле пока не видели таких сообщений.

«Любые санкции вредят делу налаживания отношений, это очевидно», – ответил он на вопрос журналистов.

Кремль ответил на слова Трампа про малознающего о России Уиткоффа
Политика
Стивен Уиткофф

По информации источников Bloomberg, США готовят новые санкции против энергетического сектора России. Их могут ввести, если Москва отклонит новое мирное соглашение с Украиной. Ограничения, в частности, могут коснуться судов «теневого флота».

Глава Минфина США Скотт Бессент обсудил эти планы с европейскими послами в начале недели, сообщал Bloomberg. Однако итоговое решение по санкциям должен принять Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков санкции против России
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

Материалы по теме
Кремль ответил на слова Трампа про малознающего о России Уиткоффа
Политика
Китай выступил против изъятия замороженных в ЕС активов России
Политика
Лукашенко заявил, что Россия побеждает в конфликте с Украиной
Политика
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 12:57 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 12:57
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Pernod Ricard продаст винодельню Mumm Napa Вино, 13:35
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 13:35
В Кремле рассказали, ждать ли визита Уиткоффа в Москву в ближайшую неделю Политика, 13:30
Нигерия подала в ФИФА протест на ДР Конго после обвинений в шаманстве Спорт, 13:29
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 13:28
Дебютировавший в России Geely EX5 EM-i поставил рекорд Гиннесса Авто, 13:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Как мошенники обманули Ларису Долину и почему суд не вернул ей квартиру Недвижимость, 13:18
Свидетель по делу о «Выжигателях» отказался «клеветать на генералов» Политика, 13:17
Ягудин заявил о деградации российского женского фигурного катания Спорт, 13:16
Reuters узнал о готовности ЕС принять ключевые решения по активам России Политика, 13:14
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
В нас сильны древние инстинкты. Как маркетологу превратить их в крючки Образование, 13:05