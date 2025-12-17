Кремль прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США
Любые санкции вредят делу налаживания отношений. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что США могут ввести новые антироссийские санкции, передал корреспондент РБК.
По словам Пескова, в Кремле пока не видели таких сообщений.
«Любые санкции вредят делу налаживания отношений, это очевидно», – ответил он на вопрос журналистов.
По информации источников Bloomberg, США готовят новые санкции против энергетического сектора России. Их могут ввести, если Москва отклонит новое мирное соглашение с Украиной. Ограничения, в частности, могут коснуться судов «теневого флота».
Глава Минфина США Скотт Бессент обсудил эти планы с европейскими послами в начале недели, сообщал Bloomberg. Однако итоговое решение по санкциям должен принять Трамп.
