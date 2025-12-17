 Перейти к основному контенту
Политика
0

В МАГАТЭ предупредили о последствиях повреждения саркофага ЧАЭС

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Уровень радиации на Чернобыльской АЭС может вырасти из-за любых работ на станции после повреждения саркофага, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он уточнил, что речь идет о работах, связанных с обращением и перемещением высокоактивных материалов.

«[Они] приводят к немедленному росту радиационного фона. Это требует дополнительного анализа, построения разных кривых, режимов мониторинга и определения допустимых уровней», — сказал глава агентства.

В феврале 2025 года МАГАТЭ сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС. Об этом также заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал повреждения саркофага существенными и возложил ответственность за произошедшее на Россию.

Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН
Политика
Рафаэль Гросси

Москва назвала случившееся провокацией. В Кремле подчеркнули, что Россия не наносит удары по объектам атомной энергетики.

Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) расположена на берегу реки Припять рядом с одноименным городом в Киевской области, покинутым жителями сразу после аварии в 1986 году.

Новый безопасный конфайнмент — изоляционное арочное сооружение над разрушенным при аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Его воздвигли над зданием реактора в ноябре 2016 года, после чего продолжился процесс монтажа оборудования. Окончательно новый саркофаг был сдан в эксплуатацию в июле 2019-го.

Специалисты МАГАТЭ провели комплексную оценку безопасности нового безопасного конфайнмента (НБК) на объекте. Они пришли к выводу, что после февральского инцидента несущие конструкции и системы мониторинга не получили необратимых повреждений, однако НБК утратил свои ключевые функции безопасности. Уровень радиации на станции не изменился.

