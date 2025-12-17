На Кубани из-за обломков дрона без света остались 38 тыс. человек

В Краснодарском крае 38 тыс. человек остались без света из-за повреждения ЛЭП

В Славянском районе Краснодарского края обломки дрона повредили две высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП), сообщает региональный оперативный штаб.

Изначально из-за повреждений около 38,8 тыс. человек остались без света. Для восстановления электроснабжения на место выехали пять аварийных бригад — 20 человек и пять единиц техники.

«В настоящее время без электричества остаются 12,7 тыс. человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В ночь на 17 декабря над регионом уничтожили 31 беспилотник.

Помимо повреждения ЛЭП в Славянском районе из-за падения сбитых дронов пострадали два человека, не менее пяти домов в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный получили повреждения.

Еще несколько домов были повреждены в Красноармейском районе. Там обошлось без пострадавших.