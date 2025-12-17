Мошенники начали обманывать россиян, предлагая дешевые билеты на елку

Мошенники начали предлагать купить билеты на новогодние мероприятия, например, на елку, по выгодным ценам. Однако, после перевода денег на счет злоумышленников, последние перестают выходить на связь. О предпраздничной схеме мошенников РБК рассказали эксперты BI.ZONE Digital Risk Protection.

С начала декабря эксперты обнаружили свыше 150 потенциально мошеннических объявлений, отметила компания. Подобные предложения злоумышленники обычно размещают на онлайн-досках объявлений.

«Мошенники не ограничиваются размещением предложений лишь на онлайн-досках объявлений. Они стремятся увеличить охваты, дополнительно распространяя свой контент в мессенджерах и социальных сетях», — рассказал руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин.

По его словам, для привлечения потенциальных жертв злоумышленники размещают фальшивые предложения и ссылки на фишинговые сайты в комментариях под постами популярных телеграм-каналов. Кроме того, киберпреступники, маскируясь под обычных пользователей, предлагают в чатах и группах приобрести билеты на праздничные мероприятия.

Компания рекомендует использовать для покупок официальные и проверенные сервисы, даже если на других ресурсах предлагают более низкие цены, а также оценить все риски покупки билетов в мессенджерах и на онлайн-досках.

В конце ноября МВД предупредило о новых схемах мошенничества на китайских маркетплейсах. Схема работает следующим образом: покупатель оформляет заказ, но вместо реального трек-номера получает фальшивый. Статус заказа может не обновляться длительное время либо информация в разных системах может существенно расходиться. В итоге покупатель может не дождаться своего заказа.