Мошенники начали обманывать россиян по схеме с обещанием «выплат»
Мошенники под видом «Госуслуг» рассылают россиянам сообщения о возможности получить «выплату», однако при переходе по ссылке пользователи оказываются подписаны на мошеннические каналы. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
В четверг, 11 декабря, ведомство зафиксировало массовую рассылку в мессенджерах от имени «Госуслуг», в которой россиянам сообщали о якобы возможности получить «выплату». При этом при переходе по ссылке активировалась череда подписок на мошеннические каналы. В них пользователям предлагают нелегальное казино, фальшивые инструменты для инвестиций и вредоносные программы под видом полезных.
В пресс-службе УБК МВД подчеркнули, что основный ущерб россиянам наносят не сложные хакерские атаки и технические уязвимости устройств, а мошеннические схемы с использованием социальной инженерии.
Под социальной инженерией в сфере информационной безопасности понимают психологическое воздействие на людей с целью совершения ими определенных действий или разглашения личных данных.
При этом в публикации добавили, что на такие приемы ведутся не только «неопытные пользователи». Там отметили, что, несмотря на развитие технической защиты, «слабым местом» остаются доверительные сценарии общения и отсутствие проверочных механизмов.
В МВД подчеркнули, что важную роль в том, чтобы не стать жертвой мошенников, играют критическое мышление, цифровая грамотность, проверка источников и способность выдерживать паузы в условиях давления.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру