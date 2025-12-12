 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

Мошенники начали обманывать россиян по схеме с обещанием «выплат»

МВД сообщило о мошенниках, предлагающих россиянам получить выплату
Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники под видом «Госуслуг» рассылают россиянам сообщения о возможности получить «выплату», однако при переходе по ссылке пользователи оказываются подписаны на мошеннические каналы. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В четверг, 11 декабря, ведомство зафиксировало массовую рассылку в мессенджерах от имени «Госуслуг», в которой россиянам сообщали о якобы возможности получить «выплату». При этом при переходе по ссылке активировалась череда подписок на мошеннические каналы. В них пользователям предлагают нелегальное казино, фальшивые инструменты для инвестиций и вредоносные программы под видом полезных.

МВД предупредило о риске продажи данных при взломе «Госуслуг»
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В пресс-службе УБК МВД подчеркнули, что основный ущерб россиянам наносят не сложные хакерские атаки и технические уязвимости устройств, а мошеннические схемы с использованием социальной инженерии.

Под социальной инженерией в сфере информационной безопасности понимают психологическое воздействие на людей с целью совершения ими определенных действий или разглашения личных данных.

При этом в публикации добавили, что на такие приемы ведутся не только «неопытные пользователи». Там отметили, что, несмотря на развитие технической защиты, «слабым местом» остаются доверительные сценарии общения и отсутствие проверочных механизмов.

В МВД подчеркнули, что важную роль в том, чтобы не стать жертвой мошенников, играют критическое мышление, цифровая грамотность, проверка источников и способность выдерживать паузы в условиях давления.

Анастасия Луценко
кибермошенничество мошенники Госуслуги МВД
