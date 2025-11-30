МВД предупредило о новых схемах мошенничества на китайских маркетплейсах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники на китайских маркетплейсах стали использовать новые методы обмана покупателей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД России. Для введения в заблуждение злоумышленники применяют поддельные трек-номера и отзывы, сгенерированные искусственным интеллектом.

Схема обмана работает следующим образом: покупатель оформляет заказ, но вместо реального трек-номера получает фальшивый. Статус заказа может не обновляться длительное время, либо информация в разных системах может существенно расходиться.

Для защиты от мошенничества МВД рекомендует:

Проверять трек-номера через независимые сервисы, такие как «Почта России» и Cainiao

Внимательно изучать отзывы о продавцах

Обращать внимание на свежесозданные аккаунты с отсутствием фото или однотипными аватарами

Искать негативные оценки и проверять изображения товаров через поиск по картинкам

Особенное внимание следует обращать на отзывы, оставленные недавно зарегистрированными пользователями без фотографий или с одинаковыми аватарами — это может свидетельствовать о накрутке рейтинга. При любых сомнениях в надежности продавца стоит отказаться от покупки.