Лукашенко заявил, что Россия побеждает в конфликте с Украиной

Россия побеждает в конфликте с Украиной. Но, чтобы Россия «не была насторожена» тем, что конфликт может остановиться именно в этот момент, Украине не стоит перевооружаться, а США нужно воздержаться от поставок оружия Киеву. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью каналу Newsmax TV, запись опубликовало БелТА на YouTube.

По мнению белорусского президента, Украине не стоило «будить спящего медведя» в лице России. «Говорю вам как старый политик. Если ты живешь рядом со спящим медведем, ну не буди его, найди нормальные отношения», — сказал он. Лукашенко вспомнил Майдан и свержение Виктора Януковича.

«Нужно сделать так, чтобы никто не был насторожен [тем фактом], что мы остановили конфликт в тот период, когда Россия побеждает — и это действительно так — нужно, чтобы Украина и ее армия не перевооружалась в это время и чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами», — сказал белорусский лидер. Он добавил, что конфликт России и Украины следует «заморозить от начала и до конца».

Лукашенко привел пример, что Россия и Японии, по его словам, до сих пор не подписали мирного соглашения, что не мешает им сотрудничать.

Он также высказал уверенность в желании президент России Владимира Путина достичь мира с Украиной. «Не буду называть причины [желания мира]. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и [президент Украины Владимир] Зеленский. Уверен. Особенно сейчас», — сказал Лукашекно.

Белорусский лидер добавил, что, в случае продолжения эскалации между Россией и Украиной, тяжелая ситуация может сложиться для Европы и всего мира. «Это обязательно перерастет в глобальный конфликт», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 15 декабря заявил, что «сейчас мы ближе [к урегулированию], чем когда-либо». Россия также хочет завершить конфликт, заявил американский президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится к достижению мира на Украине, а не временному перемирию. Так он прокомментировал слова Зеленского о возможном референдуме на Украине по поводу уступки Донбасса России. Путин заявил, что территории Донбасса и Новороссии станут российскими в любом случае — военным или любым другим путем.