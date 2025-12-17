В Киеве прогремел взрыв

Кличко сообщил о взрыве в Киеве и работе ПВО

В Киеве произошел взрыв, ПВО работает в районе оболони, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале в 23:53 мск.

«Взрывы в столице. На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

Киевская городская военная администрация в телеграм-канале объявила воздушную тревогу в Киеве в 23:34 мск. Администрация также подтвердила работу ПВО.

Согласно карте воздушных тревог на Украине, тревога объявлена также в Черниговской области.

Ранее взрывы в украинской столице раздались в ночь на 6 декабря. В конце ноября в Киеве после взрывов без электричества остались более 500 тыс. потребителей, в Киевской области — более 100 тыс.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.