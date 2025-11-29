В Киеве после взрывов без электричества остались более 500 тыс. абонентов

После взрывов в Киеве без света остались более 500 тыс. потребителей, в Киевской области — более 100 тыс., а в Харьковской — почти 8 тыс., сообщает Минэнерго Украины. Ведутся восстановительные работы

Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

В Киеве после взрывов обесточены более 500 тыс. потребителей, в Киевской области — более 100 тыс., а в Харьковской — почти 8 тыс. абонентов, сообщает украинское Минэнерго в телеграм-канале.

По данным ведомства, ночная атака затронула объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

«Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов», — говорится в сообщении.

Минэнерго Украины напомнило о действии графиков почасовых отключений света во всех регионах, а также о графиках ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса, которые действуют в большинстве областей.

В ДТЭК уточнили, что в Киеве без света остались жители части Оболонского, Соломенского, Шевченковского, Подольского, Голосеевского и Святошинского районов.

Минувшей ночью и утром в Киеве звучали взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о пожарах, оставшейся без света западной части города и снижении давления воды в системе водоснабжения в жилых домах на правом берегу Днепра. По словам Кличко, два человека погибли, 29 пострадали, из них 19 госпитализированы.

Глава Киевской областной администрации Николай Калашник сообщил, что город Фастов оказался обесточен, критическая инфраструктура там перешла на резервное питание.

Утром 29 ноября Минобороны России сообщило, что военные нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, которые обеспечивали их работу. Это было сделано в ответ на атаки Киева по гражданским объектам в России.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.