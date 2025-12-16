Глава аппарата Белого дома назвала Вэнса сторонником теорий заговора

Вице-президент США Джей Ди Вэнс является сторонником теорий заговора уже десять лет, заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз в интервью Vanity Fair.

Она добавила, что превращение Вэнса из противника президента США Дональда Трампа в приверженца движения MAGA («Make America Great Again» — «Сделаем Америку снова великой») было вызвано политическими причинами, а не идеологическими.

Вэнс отчасти согласился с ее словами. «Иногда я бываю сторонником теорий заговора, но я верю только в те из них, которые правдивы», — заявил вице-президент, выступая в Пенсильвании, передает Fox News. Вэнс добавил, что они с Уайлз долгое время шутили на эту тему как в частных беседах, так и публично.

В качестве примера Вэнс привел 2020 год, отметив, что тогда придерживался того, что сам назвал «безумной теорией заговора»: он считал нелепым требование носить маски трехлетним детям во время пандемии коронавируса, полагая, что для развития языковых навыков детям необходимо видеть лица окружающих.

Также он пошутил, что верил в другую, по его словам, «безумную теорию» о том, что СМИ и правительство намеренно скрывают неспособность экс-президента США Джо Байдена справляться со своими обязанностями.

Уайлз, в свою очередь, назвала материал Vanity Fair «клеветническим» и направленным против Трампа и чиновников Белого дома. «Опубликованная сегодня рано утром статья — это лицемерно сфабрикованная клеветническая статья, направленная против меня и лучшего президента, сотрудников Белого дома и кабинета министров в истории», — написал глава аппарата Белого дома в соцсети X.