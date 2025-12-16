 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Глава аппарата Белого дома заявила, что у Трампа «характер алкоголика»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп уверен, что может сделать все, что угодно, заявила глава его администрации и сравнила политика с алкоголиком. Уайлс назвала цитаты вырванными из контекста, а Трамп счел интервьюера лживым журналистом
Дональд Трамп и Сьюзи Уайлс
Дональд Трамп и Сьюзи Уайлс (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обладает характером алкоголика, заявила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс в интервью Vanity Fair.

«Какой-нибудь клинический психолог, который знает в миллион раз больше меня, со мной бы поспорил. Но у высокоэффективных алкоголиков или алкоголичек в целом, когда они выпивают, их личность проявляется в полной мере. И поэтому я немного разбираюсь в выдающихся личностях», — сказала Уайлс.

Глава аппарата администрации заметила, что Трамп «действует, исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не мог бы сделать. Ничего, ноль, ничего».

Она также дала резкие характеристики другим членам администрации. К примеру, она прокомментировала изменение взглядов госсекретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Как считает глава аппарата, Рубио не изменил бы своим принципам по политическим причинам, а действительно поменял точку зрения.

Вэнс несколько лет назад сравнивал Трампа с Гитлером и говорил, что «никогда не станет трампистом», но теперь превратился в «MAGA-послушника». По мнению Уайлс, он был «сторонником теории заговора в течение десяти лет», и изменение взглядов было политическим расчетом. «Его обращение произошло, когда он баллотировался в сенат», — напомнила глава аппарата. Сам вице-президент прокомментировал произошедшие перемены так: «Я понял, что [Трамп] мне на самом деле нравится, я увидел, что он делает много хорошего. И я увидел, что он в целом именно тот, кто может спасти страну».

Трамп подал иск к Би-би-си на $5 млрд за клевету. С какими СМИ он судился
Политика
Дональд Трамп

Публикация интервью с главой аппарата Белого дома вызвала скандал. Уайлс обвинила Vanity Fair в некорректном цитировании. Она пояснила, что действительно говорила процитированные фразы, но они вырваны из контекста.

«Материал, опубликованный сегодня рано утром — лицемерно оформленная пропагандистская статья обо мне и лучших президенте, работниках Белого дома и кабмине в истории. Значительная часть контекста была отброшена, и многое из того, что я и другие сказали о президенте и команде, не было включено в интервью», — написала Уайлс в X.

Трамп заявил, что не читал интервью. «Полагаю, из того, что я слышал, факты были ложными, и это был очень лживый интервьюер, намеренно вводящий в заблуждение», — сказал президент США.

