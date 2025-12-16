Аэропорты Саратова и Пензы приостановили полеты

Аэропорты Саратова и Пензы ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Об ограничениях в Саратове представитель Росавиации заявил в 22:15 мск. Позже он сообщил об приостановке работы аэропорта Пензы.

Подобные меры вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атаки дронов. За сутки 16 декабря полеты также приостанавливали в Калуге, Ярославе и московском аэропорте Внуково. Также ограничения вводили в районе Шереметьево. Во всех аэропортах ограничения уже сняли.

Минобороны сообщило о перехвате в период с 16:00 до 20:00 мск 16 декабря десяти дронов в Брянской, Тверской и Орловской областях.