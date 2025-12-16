 Перейти к основному контенту
Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Саратова и Пензы приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Саратова и Пензы ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Об ограничениях в Саратове представитель Росавиации заявил в 22:15 мск. Позже он сообщил об приостановке работы аэропорта Пензы. 

Над тремя регионами России сбили десять дронов
Политика
Фото:Минобороны России

Подобные меры вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атаки дронов. За сутки 16 декабря полеты также приостанавливали в Калуге, Ярославе и московском аэропорте Внуково. Также ограничения вводили в районе Шереметьево. Во всех аэропортах ограничения уже сняли.

Минобороны сообщило о перехвате в период с 16:00 до 20:00 мск 16 декабря десяти дронов в Брянской, Тверской и Орловской областях.

Читайте РБК в Telegram.



Егор Алимов
Саратов аэропорты Росавиация Пенза

