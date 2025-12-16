 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В районе аэропорта Шереметьево ввели временные ограничения

В районе московского аэропорта Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим прием и отправка рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметил он.

Кореняко также напомнил, что статус рейса можно уточнить через онлайн-табло или чат-бот аэропорта.

Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России
Политика
Фото:Роман Пименов / ТАСС

До этого прием и выпуск воздушных судов приостановили аэропорты Калуги (Грабцево) и Ярославля (Туношна). Об ограничениях для этих авиагаваней Кореняко объявил в 02:05 и в 05:11 мск соответственно. Подобные меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

