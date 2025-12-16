Над тремя регионами России сбили десять дронов

Фото: Минобороны России

Над тремя регионами России в период с 16:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Из них шесть дронов уничтожили над Брянской областью, три — над Тверской, один беспилотник сбили над Орловской областью.

Днем во вторник, 16 декабря, на подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника.

На фоне атаки дронов приостанавливал прием и выпуск рейсов московский аэропорт Внуково.