Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп анонсировал обращение к американцам

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявил, что завтра, 17 декабря, выступит с обращением к американцам в прямом эфире из Белого дома. Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.

«С нетерпением жду встречи с вами. Это был замечательный год для нашей страны, и лучшее еще впереди!» — написал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент расскажет о своих достижениях с момента вступления в должность в январе и о том, что он планирует сделать в течение следующих трех лет, передает CBS News.

Трамп заявил, что урегулирование на Украине «ближе, чем когда-либо»
Политика

По данным канала, в 2025 году обращения Трампа к нации преимущественно были связаны с инцидентами насилия в США. Его последнее обращение, записанное и опубликованное 26 ноября, последовало после ранения двух военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне недалеко от Белого дома.

Кроме того, Белый дом публиковал записи выступлений из Овального кабинета, включая обращения 10 сентября после убийства консервативного активиста Чарли Кирка и 9 сентября после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой, пишет CBS.

Согласно информации канала, за весь свой первый срок президент выступал с прямыми обращениями из Овального кабинета всего трижды, и ни одно из них не было приурочено к концу календарного года.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп обращение Белый дом США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

