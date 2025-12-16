Против журналиста Андрея Солдатова завели уголовное дело

Андрей Солдатов (Фото: Dpa / Global Look Press)

Против журналиста и писателя Андрея Солдатова (включен в реестр иноагентов) возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 (уклонение от обязанностей иностранного агента) и ч. 1 ст. 284.1 Уголовного кодекса (участие в деятельности признанной нежелательной организации), сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что Солдатов в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и дважды — за участие в нежелательной организации. Как установили в прокуратуре, с февраля 2025 года, находясь за пределами России, журналист продолжил распространять материалы без указания на статус иностранного агента и принимал участие в деятельности нежелательной организации.

Солдатова внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. По данным Минюста, он распространял материалы, которые российские власти квалифицируют как «недостоверную информацию» о политике руководства страны и позицию против военной операции на Украине.

Солдатов является главным редактором издания Agentura.ru, которое он вместе с журналисткой Ириной Бороган (включена в реестр иноагентов) основал в сентябре 2000 года. Ресурс освещает деятельность спецслужб и был заблокирован Роскомнадзором. По данным Минюста, Солдатов проживает за границей.