Военная операция на Украине⁠,
0

В ООН призвали Украину защитить российских военнопленных от пыток

Сюжет
Военная операция на Украине
Фолькер Тюрк
Фолькер Тюрк (Фото: Mikko Stig / IMAGO / Global Look Press)

Украинским властям необходимо защитить российских военнопленных от пыток и жестокого обращения, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Я призываю Украину защищать военнопленных от пыток и жестокого обращения. Виновные во всех нарушениях прав человека и гуманитарного права должны нести ответственность», — подчеркнул Тюрк.

Комиссар ООН рассказал, что побеседовал с 127 российскими военнопленными и 10 гражданами третьих стран на Украине. Половина из опрошенных рассказали о пытках, которые они пережили до прибытия в официальные места пребывания под стражей.

В России дали пожизненное командиру ВСУ за приказ сбить Ил-76 с пленными
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее в ООН неоднократно фиксировали случаи пыток российских военнопленных в украинском плену, следует из доклада Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), опубликованного в октябре 2024 года.

Из 205 опрошенных российских военных 104 сообщили о жестоком обращении, включая угрозы жизни, избиения и применение электрошока. Десять человек указали на сексуальное насилие и угрозы изнасилования. В большинстве случаев жестокое обращение прекращалось после перевода заключенных в официальные места содержания под стражей.

УВКПЧ отметило, что украинские власти недостаточно преследуют виновных в насилии над военнопленными и мирным населением, что подтверждается аналогичными выводами доклада за предыдущие месяцы.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
военнопленные пытки ООН Военная операция на Украине

