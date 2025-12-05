В России дали пожизненное командиру ВСУ за приказ сбить Ил-76 с пленными

Второй западный окружной военный суд приговорил командира ВСУ Николая Дзямана (внесен в перечень экстремистов и террористов), отдавшего приказ сбить российский самолет Ил-76 в Белгородской области в 2024 году с украинскими военнопленными на борту, к пожизненному лишению свободы и штрафу более 4 млрд руб заочно по совокупности преступлений. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает «РИА Новости».

РБК обратился за комментарием в 2-й Западный окружной военный суд.

Военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, разбился 24 января 2024 года. В результате все погибли.

По данным Минобороны России, Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты. Президент Владимир Путин заявлял, что самолет был сбит ракетой американского комплекса ПВО Patriot. В июле суд заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Дзямана.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону также заочно вынес Дзяману пожизненный приговор по обвинению в терроризме. Тогда пожизненное Дзяману дали по делу об уничтожении еще одного воздушного судна — комплекса радиолокационного дозора и управления ВКС А-50У. Его сбили в феврале 2024 года, погибли десять членов экипажа.

В материалах дела отмечалось, что Дзяман приказал сбить воздушное судно, осознавая, что оно напрямую не предназначено для боевых действий, не имеет вооружения, а его полет проходит над Россией.