В России дали пожизненное командиру ВСУ за приказ сбить Ил-76 с пленными
Второй западный окружной военный суд приговорил командира ВСУ Николая Дзямана (внесен в перечень экстремистов и террористов), отдавшего приказ сбить российский самолет Ил-76 в Белгородской области в 2024 году с украинскими военнопленными на борту, к пожизненному лишению свободы и штрафу более 4 млрд руб заочно по совокупности преступлений. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает «РИА Новости».
РБК обратился за комментарием в 2-й Западный окружной военный суд.
Военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, разбился 24 января 2024 года. В результате все погибли.
По данным Минобороны России, Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты. Президент Владимир Путин заявлял, что самолет был сбит ракетой американского комплекса ПВО Patriot. В июле суд заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Дзямана.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону также заочно вынес Дзяману пожизненный приговор по обвинению в терроризме. Тогда пожизненное Дзяману дали по делу об уничтожении еще одного воздушного судна — комплекса радиолокационного дозора и управления ВКС А-50У. Его сбили в феврале 2024 года, погибли десять членов экипажа.
В материалах дела отмечалось, что Дзяман приказал сбить воздушное судно, осознавая, что оно напрямую не предназначено для боевых действий, не имеет вооружения, а его полет проходит над Россией.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили