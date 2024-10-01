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Военная операция на Украине ,  
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В ООН признали пытки российских военных в плену у Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
По свидетельствам российских военных из доклада ООН, самым частым видом пыток стали избиения, удары электрическим током, угрозы изнасилованием и смертью. Опрошенные ООН украинские военнопленные также сообщили о жестоком обращении
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

В ООН зафиксировали данные о пытках российских военнопленных в украинском плену, следует из доклада Управления верховного комиссара организации по правам человека (УВКПЧ).

Из 205 опрошенных военных 104 подробно рассказали о пытках и других формах жестокого обращается. В частности, по словам российских пленных, опрошенных с марта 2023 года, им угрожали смертью, физическим насилием и использованием электрошока. В плену российских бойцов жестоко избивали. Почти во всех случаях пытки и жестокое обращение прекращались, когда заключенных доставляли в официальные места содержания под стражей, утверждается в докладе.

«Шесть-восемь мужчин по очереди били меня, используя молотки, дубинки и металлические трубы. Это продолжалось три-четыре часа. Один из мужчин сказал, что они делают это, чтобы заставить нас [военнопленных] говорить на предстоящих допросах», — рассказал один из пленников, которого держали в гараже.

Чаще всего, уточнили в докладе, бойцов пытали путем избиений, в том числе ударов по коленям и суставам, и в меньшей степени электрическим током. Десять опрошенных сообщили, что подверглись сексуальному насилию, в том числе надругательствам над гениталиями, и угрозам изнасилования. Управление ООН по правам человека расценило эти действия как «умышленное причинение сильной боли и страданий жертвам».

Одновременно с этим опрошенные УВКПЧ украинские военнопленные — 169 человек, все мужчины — рассказали о пытках, включая жестокое обращение и «бесчеловечные условия содержания». 

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

28 марта УВКПЧ сообщило о пытках над российскими военными за период с декабря 2023 по февраль 2024 года. Сотрудники управления опросили 44 российских военнопленных, которые находятся в «местах интернирования» в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой областях и в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах; еще 13 уточнили, что их избивали деревянными палками, пытали током с использованием военных полевых телефонов и других электроприборов.

Управление отметило, что украинские власти недостаточно преследуют виновных в насилии против мирного населения и военнопленных. В октябрьском докладе говорится то же самое.

Россия и Украина с начала военной операции неоднократно обменивались пленными. Один из последних обменов прошел в сентябре: 103 российских военных прилетели в Москву. Возвращенные российские военнослужащие находились в Белоруссии. Посредником при обмене выступили ОАЭ. По данным МИД ОАЭ, этот обмен между Россией и Украиной при их посредничестве стал восьмым с начала года, а общее число освобожденных достигло 1994 человек.

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Мир Ландау
Украина Росссия военнопленные ООН
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