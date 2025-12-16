 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

В суде назвали начальную цену квартиры Долиной

Исходная цена квартиры Ларисы Долиной составляла 130 млн руб.
Фото: Евгения Кузнецова / РБК
Фото: Евгения Кузнецова / РБК

В ходе судебного разбирательства по делу о продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной выяснилась исходная стоимость объекта недвижимости, передает корреспондент РБК. Первоначально объявленная стоимость на «Циан» составляла 130 млн руб.

По информации, озвученной в суде, представитель певицы сразу предупредил потенциальную покупательницу Полину Лурье, что торг по цене возможен из-за отсутствия парковочного места.

Долина не пришла на заседание Верховного суда по квартире
Общество

Дело Долиной и Лурье рассматривает Верховный суд. Покупательница квартиры в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья.

Сама Долина не пришла на заседание, Лурье на нем присутствует. Сторона певицы ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за резонансности, но судебная коллегия встала на сторону Лурье и прокурора, отказав в этом.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Лариса Долина квартира стоимость

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Покупательница квартиры Долиной попросила суд выселить певицу из жилья
Общество
Верховный суд отказался закрывать заседание по делу о квартире Долиной
Общество
Долина не пришла на заседание Верховного суда по квартире
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 17:26
Guardian рассказала о первой попытке остановить стрелка на пляже в Сиднее Общество, 17:37
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 17:35
ЦБ оставил курс доллара на 17 декабря ниже ₽80 Инвестиции, 17:32
Верховный суд отказал Ларисе Долиной в иске к Полине Лурье Общество, 17:31
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 17:26
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 17:25
Госдума одобрила запуск реестра управляющих компаний для аварийных домов Недвижимость, 17:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Маск ближе к $1 трлн, чем к потере первенства в топе Forbes. Инфографика Бизнес, 17:17
Google запустила перевод речи в реальном времени через наушники Экономика инноваций, 17:15
Как концентрироваться, когда вокруг много инфошума Образование, 17:13
Украина вернула в Белоруссию 15 россиян Политика, 17:08
Адвокат Долиной заявила о согласии на двухсторонную реституцию Общество, 17:04
Чешский миллиардер решил нарастить производство боеприпасов в Словакии Политика, 16:58
Дума приняла в первом чтении проект об отмене ежегодных деклараций Политика, 16:58