В суде назвали начальную цену квартиры Долиной

Фото: Евгения Кузнецова / РБК

В ходе судебного разбирательства по делу о продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной выяснилась исходная стоимость объекта недвижимости, передает корреспондент РБК. Первоначально объявленная стоимость на «Циан» составляла 130 млн руб.

По информации, озвученной в суде, представитель певицы сразу предупредил потенциальную покупательницу Полину Лурье, что торг по цене возможен из-за отсутствия парковочного места.

Дело Долиной и Лурье рассматривает Верховный суд. Покупательница квартиры в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья.

Сама Долина не пришла на заседание, Лурье на нем присутствует. Сторона певицы ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за резонансности, но судебная коллегия встала на сторону Лурье и прокурора, отказав в этом.