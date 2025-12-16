 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Напавший на школу в Одинцово подросток снял себя на видео

Video

Подросток, напавший с ножом на школу в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского округа, снял нападение на видео от первого лица. Кадры публиковали телеграм-каналы RT и Mash.

Как видно на записи, подросток в кабинке школьного туалета надевает перчатки, достает нож. Затем он идет по школьному коридору. Юноша заходит в разные классы, учителя с непониманием спрашивают, что он делает. Одна учительница просит подростка пройти к охране, на что мальчик отвечает: «Да мне все равно пожизненное сидеть».

Затем юноша поднимается по лестнице, идет по коридору на новом этаже, к нему подходят ученики младших классов. Один из них спрашивает, настоящий ли нож. Подросток отгоняет мальчиков с угрозами.

Нападение подростка с ножом на школу в Одинцово. Главное
Общество

Затем он поднимается на еще один пролет, но потом вновь спускается и вскоре видит впереди группу школьников. Он подходит к ним и спрашивает: «А кто вы по национальности?» Юношу пытается остановить охранник. Тогда нападавший распыляет в него газовый баллончик и атакует с ножом. После этого школьник вновь нападает на детей, бросаясь за ними в погоню.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова заявила, что считает неприемлемым публикацию и размещение в открытом доступе видео нападения в школе.

Следственный комитет Подмосковья сообщил, что несовершеннолетний ударил ножом охранника и одного из учеников. Подростка задержали, это 15-летний юноша, который учился в той же школе. Следователи завели уголовное дело.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Одинцово Школа нападение

