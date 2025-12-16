 Перейти к основному контенту
Общество
0

Школьник погиб при нападении с ножом в школе в Горках-2

Школьник погиб при нападении с ножом в школе в подмосковном Одинцово
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Один человек погиб во время нападения на Успенскую общеобразовательную школу в подмосковных Горках-2. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах. Также о том, что есть погибший, сообщает портал Msk1 со ссылкой на министерство информации и молодежной политики.

В общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа юноша напал с ножом на учеников школы.

Школьник погиб при нападении с ножом в школе в Горках-2
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Во время нападения погиб один человек, сообщил источник РБК. Погибший — ребенок, рассказали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).

Авторы
Теги
Дмитрий Серков
Московская область Школа убийство

