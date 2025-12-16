Школьник погиб при нападении с ножом в школе в Горках-2
Один человек погиб во время нападения на Успенскую общеобразовательную школу в подмосковных Горках-2. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах. Также о том, что есть погибший, сообщает портал Msk1 со ссылкой на министерство информации и молодежной политики.
В общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа юноша напал с ножом на учеников школы.
Во время нападения погиб один человек, сообщил источник РБК. Погибший — ребенок, рассказали в Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).
