В Смоленской области сбили четыре дрона
В Смоленской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили четыре украинских беспилотника, сообщил глава региона Василий Анохин в телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте падения обломков работают оперативные службы», — написал он.
Губернатор также призвал граждан соблюдать меры безопасности и напомнил о запрете на распространение информации о последствиях применения дронов, работе ПВО и РЭБ, а также о местах охраны критически важных объектов.
Регион неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. Так, в ночь на 14 декабря над Смоленской областью средства ПВО уничтожили один дрон, 8 декабря беспилотник был подавлен РЭБ. В результате атак никто не пострадал.
