В Смоленской области сбили четыре дрона

В Смоленской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили четыре украинских беспилотника, сообщил глава региона Василий Анохин в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте падения обломков работают оперативные службы», — написал он.

Губернатор также призвал граждан соблюдать меры безопасности и напомнил о запрете на распространение информации о последствиях применения дронов, работе ПВО и РЭБ, а также о местах охраны критически важных объектов.

