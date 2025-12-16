 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

США объявили об уничтожении трех судов наркоторговцев в Тихом океане

Американские военные нанесли удар по трем судам в международных водах Тихого океана, сообщает Южное командование ВС США в соцсети Х.

«По указанию министра войны США Пита Хегсета объединенная оперативная группа «Южный копье» нанесла смертельные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими, в международных водах», — говорится в сообщении.

Разведданные, как отметили в ведомстве, подтвердили, что корабли следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовали в наркоторговле. В результате ударов погибли восемь человек: трое на первом судне, двое на втором и трое на третьем.

Наркокартели: что это такое и что известно о наркотрафике в Венесуэле
База знаний
Фото:Getty Images

В начале августа 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил вооруженным силам страны применять силу против наркокартелей Латинской Америки, в первую очередь венесуэльских, что привело к обострению отношений с Венесуэлой и Колумбией. В рамках этих мер в Карибском регионе проводится операция Пентагона под названием Southern Spear («Южное копье»).

Полина Дуганова
Армия США США наркоторговцы Тихий океан
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года

