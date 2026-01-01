Родители двух и более детей смогут получить семейную выплату в 2026 году

С 1 января в России семьи с двумя и более детьми имеют право на ежегодную выплату в виде возврата части уплаченного НДФЛ

С 1 января в России семьи с двумя и более детьми имеют право на ежегодную выплату в виде возврата части уплаченного НДФЛ.

Претендовать на выплату могут семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. Кроме того, члены семьи должны со своих доходов уплатить НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой, а также не иметь долгов по алиментам.

Выплату могу получить:

работающие родители двоих и более детей до 18 лет или до 23 лет — если они обучаются очно;

усыновители, опекуны и попечители с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами до 23 лет.

Размер выплаты для каждой семьи индивидуален. При расчете выплаты возьмут доходы за предыдущий год, по которым НДФЛ уплатили. Из уже уплаченного налога вычтут НДФЛ на тот же доход, но пересчитанный по ставке 6%. Получившаяся разница вернется гражданину.

Для получения выплаты необходимо подать заявление с 1 июня по 1 октября. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или обратившись в клиентскую службу Социального фонда России.

Кроме того, из-за роста прожиточного минимума в России вырастет размер пособий, зависящих от этого показателя. Минтруд также сообщал, в 2026 году максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих россиян увеличится до 83 тыс. руб.

Законопроект о налоговой выплате для семей с двумя и более детьми внесли в Госдуму в июне 2024 года, 10 июля того же года его одобрил Совфед. Мера направлена на поддержку многодетных семей с низким доходом. Реализация закона позволит поддержать порядка 4 млн семей, в которых воспитывается более 10 млн детей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.