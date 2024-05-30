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В России введут семейную налоговую выплату

Глава Минтруда Котяков: в России с 2026 года введут семейную налоговую выплату
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

С 2026 года в России будет действовать новая налоговая выплата для семей с невысокими доходами, в которых воспитывают двоих и более детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда.

На выплату смогут рассчитывать семьи работающих граждан, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Государство будет возвращать таким семьям часть подоходного налога, уплаченного ранее — в прошлом году.

«Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница — возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Социального фонда», — сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Новая мера позволит поддержать около 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей, подчеркнул Котяков. Налоговую выплату не смогут получить родители, у которых есть задолженность по алиментам, отметили в Минтруде.

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Фото:Николай Михальченко / ТАСС

В России существует ряд мер поддержки для семей с детьми. В частности, женщины могут получить материнский капитал при рождении первого и второго ребенка. После рождения первенца сумма выплаты составляет 631 тыс. руб. При этом можно оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет.

В 2018 году в России появилась программа льготной семейной ипотеки, ее несколько раз расширяли и дополняли. Она позволяет семьям взять кредит на жилье со ставкой 6%. В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин предложил продлить программу до 2030 года.

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