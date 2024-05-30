В России введут семейную налоговую выплату
С 2026 года в России будет действовать новая налоговая выплата для семей с невысокими доходами, в которых воспитывают двоих и более детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда.
На выплату смогут рассчитывать семьи работающих граждан, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Государство будет возвращать таким семьям часть подоходного налога, уплаченного ранее — в прошлом году.
«Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница — возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Социального фонда», — сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Новая мера позволит поддержать около 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей, подчеркнул Котяков. Налоговую выплату не смогут получить родители, у которых есть задолженность по алиментам, отметили в Минтруде.
В России существует ряд мер поддержки для семей с детьми. В частности, женщины могут получить материнский капитал при рождении первого и второго ребенка. После рождения первенца сумма выплаты составляет 631 тыс. руб. При этом можно оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет.
В 2018 году в России появилась программа льготной семейной ипотеки, ее несколько раз расширяли и дополняли. Она позволяет семьям взять кредит на жилье со ставкой 6%. В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин предложил продлить программу до 2030 года.
Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»
Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams
На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео
Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов
Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика
Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ
Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми
Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»
Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов