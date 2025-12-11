 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Путин анонсировал семейную налоговую выплату

Путин: с 2026 года в России введут семейную налоговую выплату
Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Воспитание детей
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

С наступающего года в России будет введена семейная налоговая выплата для поддержки семей, воспитывающих двух и более детей, при этом право на другие социальные меры сохранится, рассказал президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Подчеркну, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. <...> Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован», — сказал глава государства (цитата по пресс-службе Кремля).

Анонсированную выплату получат семьи, чей средний доход в пересчете на одного члена семьи за предыдущий год был меньше !,5 прожиточного минимума региона. В таком случае каждый из официально трудоустроенных родителей сможет вернуть часть уплаченного годом ранее налога на доходы.

Расчетная ставка в этом случае будет равна 6%, уплаченное же свыше сможет вернуться в семейный бюджет. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября, уточнил Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Дети выплаты налоги НДФЛ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин объявил об индексации социальных пенсий с 1 апреля
Общество
Путин предложил обсудить повышение зарплат бюджетникам
Общество
Песков сообщил о международном звонке в графике Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 16:49 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 16:49
Сложность майнинга биткоина упала третий раз подряд. О чем это говорит Крипто, 17:14
Геосервис 2ГИС объявил о внедрении помощника с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 17:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:05
Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Индии Спорт, 17:05
Польский генерал рассказал о судьбе Калининграда при конфликте с Россией Политика, 17:05
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Вучич рассказал фон дер Ляйен о полученном послании из Москвы Политика, 16:52
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
E-mail-рассылки теряют эффективность: как это исправить Образование, 16:44
Путин обсудил переход Северска под полный контроль России Политика, 16:43
ИИ пришел в адвокатуру: кого он оставит без работыПодписка на РБК, 16:38
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Минобороны опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета Политика, 16:37
RMC Sport узнал, что автобус ПСЖ забросали камнями в Бильбао после матча Спорт, 16:35
ЦБ ответил на призыв «выйти из песочницы» и разрешить стейблкоины Крипто, 16:31