Путин анонсировал семейную налоговую выплату

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

С наступающего года в России будет введена семейная налоговая выплата для поддержки семей, воспитывающих двух и более детей, при этом право на другие социальные меры сохранится, рассказал президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Подчеркну, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. <...> Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован», — сказал глава государства (цитата по пресс-службе Кремля).

Анонсированную выплату получат семьи, чей средний доход в пересчете на одного члена семьи за предыдущий год был меньше !,5 прожиточного минимума региона. В таком случае каждый из официально трудоустроенных родителей сможет вернуть часть уплаченного годом ранее налога на доходы.

Расчетная ставка в этом случае будет равна 6%, уплаченное же свыше сможет вернуться в семейный бюджет. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября, уточнил Путин.