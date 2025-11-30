 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Венгерская переводчица неверно передала Орбану слова Путина

Переводчица на встрече Орбана с Путиным в Кремле неточно передала слова российского лидера, смягчая реплики об Украине и двусторонних отношениях, сообщает Telex. Венгерские политики объяснили ошибки «не лучшим для нее днем»
Виктор Орбан и Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Александр Неменов / Reuters)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле услышал некорректный перевод слов российского лидера из-за некачественной работы переводчицы, пишет Telex.

Переводчица смягчала или перефразировала часть реплик, некоторые из них касались темы конфликта на Украине. Так, вместо фразы «Мы знаем ваше взвешенное мнение по проблемам по вопросу Украины» она сказала «И я знаю, что международная политика, конечно, оказывает на вас влияние».

Когда Путин говорил о двусторонних отношениях с Венгрией, переводчица вовсе опустила часть деталей. Российский президент акцентировал внимание на том, что торговля по сравнению с прошлым годом снизилась на 23%, и в основном из-за внешних ограничений.

Ни причины снижения торговли, ни конкретный процент переводчик не привела. «Прошлый год тоже принес перемены, и нам тоже было нелегко», — сказала она.

Слова Путина о том, что взгляды Москвы и Будапешта «по определенным вопросам», включая международные дела, не обязательно сходятся, перевели как «наше международное сотрудничество тоже хорошее».

Орбан предложил сделать Украину «буфером» между Россией и НАТО
Политика
Виктор Орбан

Действия переводчицы объяснил директор по коммуникациям венгерской правящей партии «Фидес», член парламента Тамаш Менцер.

«Она плохо услышала слова российского президента. Такое бывает, как бывает у всех плохой день», — сказал Менцер, добавив, что эта женщина — лучший переводчик с русского на венгерский в этой области.

Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным 28 ноября. Консультации продолжались четыре часа. На встрече Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в переговорах по Украине и мирном урегулировании. Путин поблагодарил венгерского премьера за то, что тот предложил Будапешт в качестве площадки для диалога о мире. Венгерский премьер назвал переговоры успешными.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Виктор Орбан Владимир Путин перевод переводчики
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Орбан предложил сделать Украину «буфером» между Россией и НАТО
Политика
Песков объяснил задержку начала переговоров Путина и Орбана
Политика
Туск счел фатальным сочетанием отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 12:15 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 12:15
Эти 5 навыков помогут лидеру руководить эффективнее — Fast CompanyПодписка на РБК, 12:36
В ВСУ рассказали, без чего будет трудно защищаться Украине Политика, 12:35
Захарова прокомментировала атаку на КТК в Новороссийске Политика, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Минское «Динамо» возглавило Западную конференцию КХЛ Спорт, 12:26
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Мошенники придумали новую схему обмана с подарками и фальшивыми чеками Общество, 12:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
В Петербурге умерла 104-летняя блокадница Нина Сахарнова Общество, 12:03
Семейное счастье: зачем смотреть «Сентиментальную ценность» 12:01
В аэропорту Нижнекамска приостановили полеты Общество, 11:53
В Москве началось прощание с народным артистом Шиловским Общество, 11:49
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Венгерская переводчица неверно передала Орбану слова Путина Политика, 11:31