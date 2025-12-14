Кадыров назвал условие участия в выборах главы Чечни в 2026 году

Кадыров заявил о готовности идти на выборы главы Чечни в 2026 году

Рамзан Кадыров (Фото: Александр Неменов / EPA / ТАСС)

Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов принять участие в выборах главы региона в 2026 году, если предложит президент России Владимир Путин. Об этом Кадыров сказал во время прямой линии.

«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит», — сказал он (цитата по ТАСС).

