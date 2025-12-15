 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Реутове простились с погибшим в ДТП главой округа Науменко

Фото: Валерия Калугина / ТАСС
Фото: Валерия Калугина / ТАСС

В Реутове простились с погибшим в результате ДТП главой округа Филиппом Науменко, сообщает «РИА Новости». Он возглавлял город с 2023 года — сначала как исполняющий обязанности, а затем уже как мэр.

Церемония прощания прошла в Троицком храме Реутова. На ней присутствовал в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Сегодня мы простились с Филиппом Анатольевичем Науменко. <...> Для всей нашей команды это большая потеря», — написал он в телеграм-канале.

Похоронят Науменко в понедельник на Николо-Архангельском кладбище.

Умер попавший в ДТП глава Реутова Филипп Науменко
Политика
Филипп Науменко

За жизнь 39-летнего Науменко почти неделю боролись врачи — 7 декабря политик попал в ДТП в Нижегородской области, его доставили в Москву в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Науменко скончался 13 декабря, не дожив двух недель до своего 40-летнего юбилея, о его смерти сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

