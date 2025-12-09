Мэр Реутова впал в кому после ДТП
Мэр Реутова Филипп Науменко находится в коме после ДТП в Нижегородской области, рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией. Об этом также сообщил MSK1.
Науменко попал в аварию 7 декабря, а на следующий день его доставили в реанимацию Института имени Склифосовского. Последняя публикация в телеграм-канале Науменко была 6 декабря.
По данным телеграм-канала Mash, у чиновника диагностированы переломы груди и височной кости. Предположительно, его автомобиль столкнулся с КАМАЗом. Водитель мэра попытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком, пишет канал. Оба водителя получили только легкие травмы.
Науменко родился в Москве, однако с детства был связан с Реутовом — он играл в местном футбольном клубе «Приалит». Чиновник окончил экономический факультет Московского энергетического института и юридический факультет РАНХиГС, сказано на сайте партии «Единая Россия», членом которой он является.
Сразу после окончания вуза, с 2007 года работал советником в Мособлдуме. Спустя семь лет стал депутатом в Балашихе. С марта 2017-го работал в администрации Сергея Юрова, начал с должности заместителя главы города по вопросам экономического развития. В 2023-м возглавил Реутов, сначала как исполняющий обязанности, а затем как мэр.
