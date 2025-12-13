 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Умер попавший в ДТП глава Реутова Филипп Науменко

7 декабря чиновник попал в ДТП в Нижегородской области, его доставили в Москву в тяжелом состоянии, он впал в кому. Науменко не дожил двух недель до своего 40-летия
Филипп Науменко
Филипп Науменко (Фото: F_Naumenko / Telegram)

Умер глава городского округа Реутов Филипп Науменко, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича. Он много лет проработал в Подмосковье. Занимался поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе. Под его руководством в последние годы развивался город Реутов», — написал он в телеграм-канале.

За жизнь 39-летнего Науменко почти неделю боролись врачи — 7 декабря он попал в ДТП в Нижегородской области. Как писал телеграм-канал Mash, водитель Науменко столкнулся с «КАМАЗом», когда попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу.

В результате аварии Науменко получил черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии был доставлен в столичный НИИ имени Склифосовского. Он впал в кому. По данным источника ТАСС, у мужчины диагностировали отек мозга.

Науменко родился в Москве 28 декабря 1985 года. Сразу после окончания вуза, с 2007 года, работал советником в Мособлдуме. Спустя семь лет стал депутатом в Балашихе. С марта 2017-го работал в администрации Сергея Юрова, начал с должности замглавы города по вопросам экономического развития. В 2023-м возглавил Реутов — сначала как исполняющий обязанности, а затем уже как мэр.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Реутов ДТП смерть Мособлдума соболезнования
Материалы по теме
ТАСС сообщил подробности о впавшем в кому после ДТП мэре Реутова
Общество
Мэр Реутова впал в кому после ДТП
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 20:02 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 20:02
NYT узнала, от каких уступок в рамках мирного плана отказалась Украина Политика, 20:08
Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира Спорт, 20:06
В МИД Польши опровергли, что журналист Почобут отказался от помилования Политика, 20:03
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Клебо впервые с января 2024 года не победил в спринте на Кубке мира Спорт, 19:29
Умер попавший в ДТП глава Реутова Филипп Науменко Политика, 19:29
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Студия ответила на сообщения об отзыве прав на мультфильм «Буба» в России Технологии и медиа, 19:27
Лев ранен в результате атаки дронов на зоопарк в Запорожской области Политика, 19:18
Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Серпухове Общество, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Шесть поездов задержались из-за схода цистерн с мазутом под Пензой Общество, 18:54
Бывший футболист «Краснодара» Маурисио Перейра завершил карьеру Спорт, 18:50
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45