Умер попавший в ДТП глава Реутова Филипп Науменко

7 декабря чиновник попал в ДТП в Нижегородской области, его доставили в Москву в тяжелом состоянии, он впал в кому. Науменко не дожил двух недель до своего 40-летия

Филипп Науменко (Фото: F_Naumenko / Telegram)

Умер глава городского округа Реутов Филипп Науменко, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича. Он много лет проработал в Подмосковье. Занимался поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе. Под его руководством в последние годы развивался город Реутов», — написал он в телеграм-канале.

За жизнь 39-летнего Науменко почти неделю боролись врачи — 7 декабря он попал в ДТП в Нижегородской области. Как писал телеграм-канал Mash, водитель Науменко столкнулся с «КАМАЗом», когда попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу.

В результате аварии Науменко получил черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии был доставлен в столичный НИИ имени Склифосовского. Он впал в кому. По данным источника ТАСС, у мужчины диагностировали отек мозга.

Науменко родился в Москве 28 декабря 1985 года. Сразу после окончания вуза, с 2007 года, работал советником в Мособлдуме. Спустя семь лет стал депутатом в Балашихе. С марта 2017-го работал в администрации Сергея Юрова, начал с должности замглавы города по вопросам экономического развития. В 2023-м возглавил Реутов — сначала как исполняющий обязанности, а затем уже как мэр.