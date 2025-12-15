 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Казахстан ускорил покупку причалов после атаки на КТК в Новороссийске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Для восстановления работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были экстренно закуплены два новых выносных причальных устройства в ОАЭ. Как сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, после произошедшей атаки сроки поставки оборудования в Новороссийск были существенно ускорены: вместо апреля доставка запланирована уже на январь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова.

«Нами сейчас прикладываются все усилия, это министерством и национальной нефтегазовой компанией, по доставке двух новых ВПУ, которые были произведены в Арабских Эмиратах», — сообщил Аккенженов. Он также отметил, что срок доставки ВПУ планировался на апрель, но сейчас Казахстан планирует доставить оборудование уже в январе.

Политика
Фото:Юрий Березнюк / ТАСС

29 ноября украинский морской дрон атаковал объекты КТК, что привело к потерям для Казахстана в 480 тыс. т нефти. Минэнерго Казахстана расценило инцидент как недопустимый и опасный для глобальной энергетической безопасности.

Атаки на Новороссийскую КТК начались с 24 сентября 2025 года.Тогда удар беспилотников пришелся только на офис консорциума. Были ранены двое сотрудников, а также люди, которые не работают в компании. Ранее совершались атаки на другие нефтеперерабатывающие базы КТК. Удар на базу «Кропоткинская» произошел 17 февраля, а также 24 марта. Пункт в станице Кавказской был атакован 19 марта. Морской терминал в Новороссийске был атакован 24 и 25 сентября.

29 ноября был поврежден причал морского терминала КТК. Значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Из-за повреждения эксплуатация станции была невозможна.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Совкова
КТК Казахстан причалы сделка дроны

