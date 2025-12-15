 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Советник Зеленского анонсировал заявление президента о встрече в Берлине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский на переговорах&nbsp;с американской делегацией в Берлине
Владимир Зеленский на переговорах с американской делегацией в Берлине (Фото: Reuters)

По итогам переговоров с американской делегацией в Берлине президент Украины Владимир Зеленский сделает заявление, сообщил его советник по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Reuters.

«[Зеленский] прокомментирует переговоры в понедельник после их завершения. Официальные лица изучают проекты документов», — сказал Литвин журналистам.

Переговоры двух делегаций начались в воскресенье 14 декабря и продлились пять часов. Было решено продолжить их на следующее утро. С американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Зеленский исключил, что мирный план «понравится всем»
Политика
Владимир Зеленский

По данным Kyiv Post, на столе у переговорщиков обновленный план Вашингтона об урегулировании российско-украинского конфликта, состоящий из 20 пунктов.

Издание назвало воскресные переговоры в Берлине самыми подробными с начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года. Западный чиновник, знакомый с ситуацией, заявил журналистам, что в одном помещении обсуждались «механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация».

Первую версию мирного плана из 28 пунктов Вашингтон представил в конце ноября. Спецпосланник Стив Уиткофф привез документ 2 декабря в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер подтвердил, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

После этого американцы передали Украине обновленный вариант мирных предложений из 20 пунктов.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Зеленский Стив Уиткофф Джаред Кушнер мирное урегулирование Берлин
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года

