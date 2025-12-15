Советник Зеленского анонсировал заявление президента о встрече в Берлине

Владимир Зеленский на переговорах с американской делегацией в Берлине (Фото: Reuters)

По итогам переговоров с американской делегацией в Берлине президент Украины Владимир Зеленский сделает заявление, сообщил его советник по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Reuters.

«[Зеленский] прокомментирует переговоры в понедельник после их завершения. Официальные лица изучают проекты документов», — сказал Литвин журналистам.

Переговоры двух делегаций начались в воскресенье 14 декабря и продлились пять часов. Было решено продолжить их на следующее утро. С американской стороны в переговорах участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По данным Kyiv Post, на столе у переговорщиков обновленный план Вашингтона об урегулировании российско-украинского конфликта, состоящий из 20 пунктов.

Издание назвало воскресные переговоры в Берлине самыми подробными с начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года. Западный чиновник, знакомый с ситуацией, заявил журналистам, что в одном помещении обсуждались «механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация».

Первую версию мирного плана из 28 пунктов Вашингтон представил в конце ноября. Спецпосланник Стив Уиткофф привез документ 2 декабря в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер подтвердил, что перечень предложенных США пунктов может быть положен в основу будущих договоренностей.

После этого американцы передали Украине обновленный вариант мирных предложений из 20 пунктов.