Общество⁠,
0

Полиция отпустила задержанного из-за стрельбы в Брауновском университете

Задержанного по подозрению в стрельбе в Брауновском университете США отпустили
Фото: Taylor Coester / Reuters
Фото: Taylor Coester / Reuters

Полиция отпустила мужчину, задержанного ранее по подозрению в причастности к стрельбе в Брауновском университете в США, поскольку улики «теперь указывают в другом направлении». Об этом заявил генеральный прокурор штата Род-Айленд Питер Неронья, передает CNN.

«Справедливо будет сказать, что нет никаких оснований считать его подозреваемым», — сказал Неронья.

Как уточнил прокурор, улики, указывающие на причастность задержанного, нуждаются в подтверждении. При этом полученная за последние 24 часа информация указывает полиции на поиск «в другом направлении».

Неронья выразил сожаление, что имя задержанного стало достоянием общественности. Он заявил, что далее правоохранители будут действовать «очень осторожно».

Власти Род-Айленда призвали жителей штата делиться имеющейся информацией о стрельбе с полицией и ФБР. Мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что они не знают, мог ли стрелявший покинуть штат.

Мэр назвал число погибших при стрельбе в Брауновском университете в США
Общество

Стрельба произошла 13 декабря возле семиэтажного комплекса Barus & Holley, где расположены инженерный и физический факультеты. На инженерном факультете в этот день проходили выпускные экзамены.

В результате стрельбы погибли два человека, еще девять ранены. Как уточнила президент университета Кристина Паксон, все пострадавшие, кроме одного, являются студентами.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
стрельба США Университет

