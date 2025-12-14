При стрельбе в Брауновском университете в США пострадали 9 человек

Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось

Число пострадавших в результате стрельбы в Брауновском университете в Род-Айленде увеличилось до девяти, сообщил мэр города Провиденс Бретт Смайли, передает AP.

Восемь человек находятся в критическом состоянии, травмы девятого пострадавшего не представляет угрозы для жизни, заявил Смайли. Президент университета Кристина Паксон заявила, что, по имеющимся у нее сведениям, все пострадавшие, кроме последнего, являлись студентами.

Стрельба произошла возле здания Barus & Holley, семиэтажного комплекса, в котором расположены инженерный и физический факультеты. В этот день в учебном заведении проводились выпускные экзамены.

Ранее сообщали о восьми пострадавших и двух погибших. По данным NBC News, еще до 20 человек получили ранения.

Стрелявший не задержан. По данным полиции Провиденса, стрелявшим был мужчина в черной одежде. Cледователи полагают, что при стрельбе использовалось огнестрельное оружие, которое пока не обнаружено.

Президент США Дональд Трамп призвал молиться за жертв и пострадавших.