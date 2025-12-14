Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось
Число пострадавших в результате стрельбы в Брауновском университете в Род-Айленде увеличилось до девяти, сообщил мэр города Провиденс Бретт Смайли, передает AP.
Восемь человек находятся в критическом состоянии, травмы девятого пострадавшего не представляет угрозы для жизни, заявил Смайли. Президент университета Кристина Паксон заявила, что, по имеющимся у нее сведениям, все пострадавшие, кроме последнего, являлись студентами.
Стрельба произошла возле здания Barus & Holley, семиэтажного комплекса, в котором расположены инженерный и физический факультеты. В этот день в учебном заведении проводились выпускные экзамены.
Ранее сообщали о восьми пострадавших и двух погибших. По данным NBC News, еще до 20 человек получили ранения.
Стрелявший не задержан. По данным полиции Провиденса, стрелявшим был мужчина в черной одежде. Cледователи полагают, что при стрельбе использовалось огнестрельное оружие, которое пока не обнаружено.
Президент США Дональд Трамп призвал молиться за жертв и пострадавших.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
