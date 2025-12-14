 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось

При стрельбе в Брауновском университете в США пострадали 9 человек

Число пострадавших в результате стрельбы в Брауновском университете в Род-Айленде увеличилось до девяти, сообщил мэр города Провиденс Бретт Смайли, передает AP.

Восемь человек находятся в критическом состоянии, травмы девятого пострадавшего не представляет угрозы для жизни, заявил Смайли. Президент университета Кристина Паксон заявила, что, по имеющимся у нее сведениям, все пострадавшие, кроме последнего, являлись студентами.

Стрельба произошла возле здания Barus & Holley, семиэтажного комплекса, в котором расположены инженерный и физический факультеты. В этот день в учебном заведении проводились выпускные экзамены.

Мэр назвал число погибших при стрельбе в Брауновском университете в США
Общество

Ранее сообщали о восьми пострадавших и двух погибших. По данным NBC News, еще до 20 человек получили ранения.

Стрелявший не задержан. По данным полиции Провиденса, стрелявшим был мужчина в черной одежде. Cледователи полагают, что при стрельбе использовалось огнестрельное оружие, которое пока не обнаружено.

Президент США Дональд Трамп призвал молиться за жертв и пострадавших.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Плугина Ирина
стрельба Университет США пострадавшие
Материалы по теме
Четверо погибли и шестеро ранены при стрельбе в баре в Мексике
Общество
Четыре человека погибли при стрельбе на детском дне рождения в Калифорнии
Общество
Возле кампуса университета в Род-Айленде произошла стрельба
Свое дело
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 06:53 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 06:53
Над Ростовской областью отбили атаку дронов Политика, 06:50
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Число пострадавших при стрельбе в университете в США увеличилось Общество, 06:40
NYT рассказала о трудностях Байдена со сбором средств на библиотеку Политика, 06:27
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 06:14
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты Политика, 06:09
Аэропорт Пулково возобновил рейсы без ограничений Политика, 06:06
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Малайзия вернет работы Пикассо и Матисса, связанные со скандалом в 1MDB Бизнес, 05:53
Четыре российских аэропорта возобновили полеты Политика, 05:31
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 05:02
ПВО отразила над Ленинградской областью атаку дронов Политика, 04:57
Лавров счел «дух Дейтона» залогом мира и стабильности в БиГ Политика, 04:45
Стармер и фон дер Ляйен увидели «решающий момент» для будущего Украины Политика, 04:37
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52