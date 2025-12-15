При ракетном ударе по Белгороду пострадала инженерная инфраструктура

Никто не пострадал при ракетном ударе, но в нескольких домах повреждено остекление, сообщил Гладков

Украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Из-за обстрела серьезно пострадала инженерная инфраструктура, последствия устраняют аварийные и оперативные службы.

Также, по словам Гладкова, в шести многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление.

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском округе и Шебекино была объявлена в 23:49 мск 14декабря, несколько минут спустя сигнал отменили.

В воскресенье несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке украинских дронов. В селе Ясные Зори под удар попал частный дом, ранения получил мирный житель. Позднее в селе Нечаевка пострадала женщина, а в Волоконовском округе при атаке дрона на автомобиль местная жительница получила осколочные ранения головы, плеча и бедра. Еще один дрон атаковал частный дом в хуторе Екатериновка, пострадал ребенок.