Политика⁠,
0

Лукашенко подарил Трампу икону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал американскому лидеру Дональду Трампу икону Николая Чудотворца.

12–13 декабря в Минске прошли закрытые переговоры Лукашенко с делегацией США, возглавленной спецпосланником Трампа Джоном Коулом. Лукашенко передал подарки Коулу во время перерыва в переговорах. Видео опубликовал телеканал «Беларусь 1».

«Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает святого Николая», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также передал подарки Мелании Трамп, в золотистого цвета коробке для нее находились ювелирное изделие в виде белорусских васильков и другое, отметил телеканал.

Ранее 13 декабря Трамп с женой передали Лукашенко личное послание через специального посланника США по Белоруссии Джона Коула. В послании президент и первая леди поблагодарили белорусскую сторону и лично Лукашенко за оказываемое гостеприимство, а также за подарки, которые ранее передавала им белорусская сторона. Кроме того, Трампы поздравили Лукашенко с наступающим Рождеством (католики отмечают его 25 декабря).

Дональд и Мелания Трамп передали личное письмо Лукашенко
Политика
Дональд и Мелания Трамп

На переговорах в Минске стороны обсудили крупные геополитические и двусторонние практические вопросы. По итогам встреч США объявили о снятии санкций с белорусского калия, а Лукашенко помиловал 123 осужденных иностранных и белорусских граждан. Власти Белоруссии заявили, что такое решение принято по договоренностям с Трампом.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Александр Лукашенко Дональд Трамп икона
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

