Лукашенко подарил Трампу икону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал американскому лидеру Дональду Трампу икону Николая Чудотворца.

12–13 декабря в Минске прошли закрытые переговоры Лукашенко с делегацией США, возглавленной спецпосланником Трампа Джоном Коулом. Лукашенко передал подарки Коулу во время перерыва в переговорах. Видео опубликовал телеканал «Беларусь 1».

«Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает святого Николая», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также передал подарки Мелании Трамп, в золотистого цвета коробке для нее находились ювелирное изделие в виде белорусских васильков и другое, отметил телеканал.

Ранее 13 декабря Трамп с женой передали Лукашенко личное послание через специального посланника США по Белоруссии Джона Коула. В послании президент и первая леди поблагодарили белорусскую сторону и лично Лукашенко за оказываемое гостеприимство, а также за подарки, которые ранее передавала им белорусская сторона. Кроме того, Трампы поздравили Лукашенко с наступающим Рождеством (католики отмечают его 25 декабря).

На переговорах в Минске стороны обсудили крупные геополитические и двусторонние практические вопросы. По итогам встреч США объявили о снятии санкций с белорусского калия, а Лукашенко помиловал 123 осужденных иностранных и белорусских граждан. Власти Белоруссии заявили, что такое решение принято по договоренностям с Трампом.