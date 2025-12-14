Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в университете в США

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

Подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд), в результате которой два человека погибли и девять получили ранения, задержали. Об этом сообщил мэр Провиденса Бретт Смайли и американская полиция, передает NBC News.

Начальник полиции Провиденса Оскар Перес рассказал, что задержанному около тридцати лет, добавил Перес.

Ранее два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов сообщили NBC, что при задержании у подозреваемого было оружие. Его личность пока не установлена.

Мэр Провиденса сообщил, что семь человек, пострадавших при стрельбе, остаются в стабильном состоянии, один из них находится в критическом состоянии, еще один выписан из больницы, передает телеканал.

Проректор Брауновского университета Фрэнсис Дойл заявил об отмене всех оставшихся занятий и экзаменов осеннего семестра в университете.

Стрельба произошла возле здания Barus & Holley, семиэтажного комплекса, в котором расположены инженерный и физический факультеты. В этот день в учебном заведении проводились выпускные экзамены. Ранее NBC сообщил, что до 20 человек могли получить ранения разной тяжести.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «ужасным» и призвал молиться за жертв и пострадавших.