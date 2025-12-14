Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в университете в США
Подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд), в результате которой два человека погибли и девять получили ранения, задержали. Об этом сообщил мэр Провиденса Бретт Смайли и американская полиция, передает NBC News.
Начальник полиции Провиденса Оскар Перес рассказал, что задержанному около тридцати лет, добавил Перес.
Ранее два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов сообщили NBC, что при задержании у подозреваемого было оружие. Его личность пока не установлена.
Мэр Провиденса сообщил, что семь человек, пострадавших при стрельбе, остаются в стабильном состоянии, один из них находится в критическом состоянии, еще один выписан из больницы, передает телеканал.
Проректор Брауновского университета Фрэнсис Дойл заявил об отмене всех оставшихся занятий и экзаменов осеннего семестра в университете.
Стрельба произошла возле здания Barus & Holley, семиэтажного комплекса, в котором расположены инженерный и физический факультеты. В этот день в учебном заведении проводились выпускные экзамены. Ранее NBC сообщил, что до 20 человек могли получить ранения разной тяжести.
Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «ужасным» и призвал молиться за жертв и пострадавших.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру