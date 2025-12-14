 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стрельба в Сиднее в день празднования Хануки. Видео с дрона

Стрельбу в Сиднее в день празднования Хануки сняли с дрона

Стрельба в Сиднее в день празднования Хануки. Видео с дрона
Video

Перестрелку у пляжа Бонди-Бич в Сиднее, в результате которой погибли 11 человек, сняли с помощью дрона. Кадры опубликовала австралийская телекомпания ABC News.

На видео запечатлена стрельба с пешеходного моста. Видно, что двое мужчин стоят на мосту в северной части пляжа и стреляют в сторону толпы.

Стрельба на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. Главное
Общество
Фото:Darrian Traynor / Getty Images

Неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди-Бич 14 декабря. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что ранения получили около 30 человек, среди них — двое полицейских. Власти назвали нападение терактом.

Стрельба в Сиднее в день празднования Хануки. Видео с дрона

Один из стрелявших погиб, еще одного задержали. Полиция опознала одного из стрелявших как Навида Акрама. В его доме проводят обыски. Кроме того, австралийская полиция обнаружила самодельные взрывные устройства в машине неподалеку от места стрельбы в Сиднее.

На пляже Бонди-Бич проходило мероприятие по случаю еврейского праздника Ханука.

Егор Алимов
Сидней Австралия стрельба Ханука дрон
