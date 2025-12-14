Стрельба в Сиднее в день празднования Хануки. Видео с дрона
Перестрелку у пляжа Бонди-Бич в Сиднее, в результате которой погибли 11 человек, сняли с помощью дрона. Кадры опубликовала австралийская телекомпания ABC News.
На видео запечатлена стрельба с пешеходного моста. Видно, что двое мужчин стоят на мосту в северной части пляжа и стреляют в сторону толпы.
Неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди-Бич 14 декабря. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что ранения получили около 30 человек, среди них — двое полицейских. Власти назвали нападение терактом.
Один из стрелявших погиб, еще одного задержали. Полиция опознала одного из стрелявших как Навида Акрама. В его доме проводят обыски. Кроме того, австралийская полиция обнаружила самодельные взрывные устройства в машине неподалеку от места стрельбы в Сиднее.
На пляже Бонди-Бич проходило мероприятие по случаю еврейского праздника Ханука.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
