Песков оценил свою вовлеченность в воспитание детей

Лиза и Мик Песковы (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал себя «малововлеченным» в воспитание детей отцом. Об этом он сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Надо больше вовлекаться [в воспитание детей]», — отметил пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).

У Пескова пятеро детей. В первом браке с Анастасией Буденной у него родился сын Николай. В браке с Екатериной Солоцинской родились дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени. С третьей супругой, фигуристкой Татьяной Навкой, Песков воспитывает дочь Надежду.

В свою очередь, замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал Зарубину, что «абсолютно» вовлечен в дела семьи, передает «РИА Новости». А первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что его дети уже взрослые и теперь сами воспитывают своих детей. «Внучки две есть, вижу редко, но вызывают огромное умиление», — отметил он.

Орешкин вместе с супругой Марией воспитывает дочь Анастасию. У Мантурова есть дочь Леонела и сын Евгений.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабря, предложил ряд мер для улучшения демографической ситуации в стране. Среди них президент в том числе отметил поддержку не только материнства, но и вовлеченного отцовства. Мужчины, по словам главы государства, должны более активно участвовать в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделять их воспитанию.