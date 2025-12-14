 Перейти к основному контенту
Общество
В Сиднее обнаружили взрывные устройства неподалеку от места стрельбы

В Сиднее обнаружили взрывные устройства неподалеку от места стрельбы
Австралийская полиция обнаружила самодельные взрывные устройства в машине неподалеку от места стрельбы в Сиднее. Об этом сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на полицию.

«В данный момент там работает наше подразделение по обезвреживанию взрывчатых веществ», — заявил комиссар.

Стрельба на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. Главное
Общество
Фото:Darrian Traynor / Getty Images

Неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди-бич в Сиднее 14 декабря. Премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что погибли 12 человек, включая одного из стрелков. Ранения получили 29 человек. Среди них — двое полицейских. Власти штата назвали нападение терактом. Еще один стрелявший задержан.

На пляже Бонди-бич проходило мероприятие по случаю еврейского праздника Ханука.

Антонина Сергеева
Сидней стрельба полиция самодельное взрывное устройство
