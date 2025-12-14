ТАСС сообщил о контактах России и Израиля об Александровском подворье

Фото: Marcel Masferrer Pascual / Flickr

Россия и Израиль ведут переговоры о передаче Александровского подворья в Иерусалиме Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Шансы на передачу, безусловно, есть, контакты ведутся. Израиль может пойти на этот шаг в благоприятный политический момент», — отметил собеседник агентства.

Вопрос передачи Александровского подворья России обсуждается с 2015 года. Тогда Дмитрий Медведев, который в то время был премьер-министром, поручил начать оформление прав России на подворье и церковь Александра Невского. Документы были переданы на рассмотрение в Министерство юстиции Израиля, а процедура передачи прав была официально запущена в конце декабря 2019 года.

Позднее Православное палестинское общество Святой земли подало иск против перерегистрации комплекса на Россию. В апреле 2020 года посольство России в Израиле заявило о намерении защищать свои права на подворье.

В марте 2022 года окружной суд Иерусалима отказал в передаче подворья, указав, что законным владельцем является Православное палестинское общество Святой земли, сообщала израильская газета Ynet. Решение о том, кому в итоге будет принадлежать Александровское подворье, должно принять правительство Израиля.

В апреле 2022 года вопрос с передачей был приостановлен на фоне ситуации на Украине, сообщил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Он отметил, что исторические документы были собраны, однако «случилась ситуация с Украиной».

В июне 2022 года глава МИД России Сергей Лавров сообщил о прогрессе в вопросе передачи подворья, подчеркнув, что израильские власти проявляют понимание «в необходимости восстановить эту справедливость».

В ноябре 2024 года Степашин говорил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь вернулся к вопросу передачи подворья России.