 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ТАСС сообщил о контактах России и Израиля об Александровском подворье

ТАСС: Россия и Израиль продолжили обсуждение передачи Александровского подворья
Фото: Marcel Masferrer Pascual / Flickr
Фото: Marcel Masferrer Pascual / Flickr

Россия и Израиль ведут переговоры о передаче Александровского подворья в Иерусалиме Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Шансы на передачу, безусловно, есть, контакты ведутся. Израиль может пойти на этот шаг в благоприятный политический момент», — отметил собеседник агентства.

Обсуждение передачи Александровского подворья России приостановили
Общество
Александровское подворье в Иерусалиме

Вопрос передачи Александровского подворья России обсуждается с 2015 года. Тогда Дмитрий Медведев, который в то время был премьер-министром, поручил начать оформление прав России на подворье и церковь Александра Невского. Документы были переданы на рассмотрение в Министерство юстиции Израиля, а процедура передачи прав была официально запущена в конце декабря 2019 года.

Позднее Православное палестинское общество Святой земли подало иск против перерегистрации комплекса на Россию. В апреле 2020 года посольство России в Израиле заявило о намерении защищать свои права на подворье.

В марте 2022 года окружной суд Иерусалима отказал в передаче подворья, указав, что законным владельцем является Православное палестинское общество Святой земли, сообщала израильская газета Ynet. Решение о том, кому в итоге будет принадлежать Александровское подворье, должно принять правительство Израиля.

В апреле 2022 года вопрос с передачей был приостановлен на фоне ситуации на Украине, сообщил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Он отметил, что исторические документы были собраны, однако «случилась ситуация с Украиной».

В июне 2022 года глава МИД России Сергей Лавров сообщил о прогрессе в вопросе передачи подворья, подчеркнув, что израильские власти проявляют понимание «в необходимости восстановить эту справедливость».

В ноябре 2024 года Степашин говорил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь вернулся к вопросу передачи подворья России.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Россия Израиль переговоры Иерусалим
Материалы по теме
Степашин сообщил о возвращении Нетаньяху к вопросу о подворье в Израиле
Политика
Лавров заявил о прогрессе в передаче России подворья в Израиле
Политика
Обсуждение передачи Александровского подворья России приостановили
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 15:53
Песков оценил свою вовлеченность в воспитание детей Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Песков назвал заход «специалистов НАТО» на Украину триггером спецоперации Политика, 15:49
Российским бобслеистам запретили общаться со СМИ на турнирах IBSF Спорт, 15:44
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге поражением Спорт, 15:43
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Около Афипского НПЗ в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА возник пожар Политика, 15:39
ТАСС сообщил о контактах России и Израиля об Александровском подворье Политика, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Стрельба на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. Главное Общество, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55