Владимир Путин привез в Иерусалим новую глобальную инициативу

Первый визит за восемь лет Поводом к первому с 2012 года визиту российского президента в Израиль стал международный форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», приуроченный к 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцима (27 января) и Международному дню памяти жертв Холокоста. Организатором форума, помимо правительства Израиля, выступил «Всемирный фонд памяти Холокоста», который возглавляет владелец «Акрона», президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор. Планировалось, что президент России проведет в Иерусалиме два дня, однако из-за отставки правительства и формирования нового было принято решение сократить пребывание до одного дня, пояснил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. 23 января Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином, коротко встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III и Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков Наамы Иссахар, выступил на форуме, после чего отправился в Вифлеем на встречу с главой Палестинского государства Махмудом Аббасом.

О чем говорили с трибуны форума

После церемонии открытия «Свечи памяти», на которой присутствовали многие, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, ее участники переместились в мемориальный комплекс Яд Вашем. Там президент Ривлин в выступлении вновь напомнил о роли Красной армии: «27 января 1945 года распахнулись ворота ада. Освенцим — самая страшная фабрика смерти в истории человечества. Зверства, которые представали перед бойцами Красной армии, были невыразимы».

Владимир Путин заверил, что в России скорбят обо всех жертвах нацизма, в числе которых 6 млн евреев, из них 40% — это граждане бывшего Советского Союза. Он также коснулся темы пособников нацистов, которые обслуживали фабрики смерти и концлагеря. Отметив, что «память о войне, ее уроки и наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной, текущей конъюнктуры», Путин назвал это недопустимым. Он не стал приводить примеры, которые, по его словам, подрывают память (об этом российский президент говорил в нескольких выступлениях в конце прошлого года, настаивая, что развязал войну Мюнхенский сговор). Выступление Путина в 2020 году перекликалось с его же речью в Кракове в 2005 году. Тогда он говорил, что «любые попытки переписать историю, пытаясь ставить в один ряд жертв и палачей, освободителей и оккупантов, аморальны и несовместимы с сознанием людей, считающих себя европейцами».

Выступавший следом вице-президент США Майк Пенс отметил вклад союзников и 2 млн американцев в войну. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о необходимости сохранения памяти и борьбы с антисемитизмом в современном мире, а также единства Европы, адресуя эти слова находящемуся в зале президенту ФРГ. «Самое страшное преступление в истории человечества было совершено моими соотечественниками», — сказал с трибуны президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер, признавая огромное бремя вины и благодаря за то, что его стране и людям протянута рука дружбы и примирения.

Всего на форум были приглашены лидеры и представители почти 50 государств, в том числе генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли и президент Молдавии Игорь Додон. Удивило организаторов решение президента Украины Владимира Зеленского, который утром 23 января заявил, что украинская делегация с ним во главе передает свои пропуски на форум выжившим в Холокосте, которым не досталось мест. В ответ на это представители комплекса Яд Вашем заявили, что озадачены таким решением — ведь всем, кто к ним обращался, было предоставлено право прохода.

Новая инициатива президента России

Участие в форуме Путин использовал для продвижения своей новой внешнеполитической инициативы. Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз, по его словам, могут обернуться страшными последствиями. Он предложил несущим особую ответственность странам — основательницам ООН провести «встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании». «В любой стране, в любой точке мира, где будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам «пятерки», — добавил Путин. Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств Политика Сразу же на форуме это предложение поддержал Макрон: «Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе».

Будет ли освобождена Наама Иссахар

Судьба осужденной в России на восемь лет за контрабанду 10 г гашиша Наамы Иссахар практически затмила в израильской прессе начало мероприятий форума. 21 января газета The Times of Israel сообщила, что Россия и Израиль согласовали основные вопросы, связанные с ее возможным помилованием. Местная газета Maariv написала, что за помилование Иссахар Россия получит Александровское подворье в Иерусалиме. На израильском телевидении утром 23 января судьба Иссахар обсуждалась именно в контексте обмена, хотя Ушаков связал решение вопроса с хорошим развитием двусторонних отношений.

Передача Александровского подворья обсуждается много лет, в 2015 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Управделами президента России начать оформление прав России на подворье и церковь Александра Невского в Иерусалиме. Документы находились на рассмотрении в Минюсте Израиля, передача прав произошла в конце декабря, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на официальный документ. Земля, где расположен комплекс, была приобретена в 1859 году императором Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Путин относительно судьбы Иссахар прямо ничего не сказал. В резиденции премьера он встретился с ее матерью Яффой. «Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи», — заметил Путин. Он напомнил, что премьер Нетаньяху просит его «принять соответствующее решение». «Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и еще раз хочу повторить — все будет хорошо», — сказал Путин. «На наш взгляд, все движется к ее освобождению. По крайней мере, мы на это рассчитываем», — сказал на это РБК адвокат Иссахар Алексей Добрынин.

Дело Иссахар негативно повлияло на восприятие России в Израиле, говорил ранее РБК советник Нетаньяху, адвокат Ариэль Бульштейн. «Анализ наказания, которое она получила, показал абсолютную диспропорцию к степени серьезности этого правонарушения. Понятно, что в данном случае у нее не было намерений и возможностей ввозить этот материал в Россию», — убежден он.