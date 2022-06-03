Лавров заявил о прогрессе в передаче России подворья в Израиле
Прогресс в вопросе передачи России Александровского подворья налицо, израильские власти проявляют понимание «в необходимости восстановить эту справедливость», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества.
«Я уверен, что в обозримом будущем мы этот процесс завершим и не будем ждать до тех пор, пока «Динамо» завоюет Кубок России. Сделаем это вскоре после завоевания кубка «Спартаком», — пошутил министр.
«Спартак» завоевал кубок России 29 мая. Лавров — давний фанат этого футбольного клуба. Министр говорил, что болеет за него еще со школы, а мысли о «Спартаке» помогают ему успокаиваться во время сложных переговоров.
Александровское подворье — комплекс исторических зданий в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Его в конце XIX века возвело российское Императорское православное палестинское общество. Участок земли под подворьем в 1859 году купил император Александр III. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.
Вопрос передачи Александровского подворья России обсуждается с 2015 года. Занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев поручил начать оформление прав России на подворье и церковь Александра Невского. Документы находились на рассмотрении в Минюсте Израиля, процедуру передачи прав запустили в конце декабря 2019 года, сообщали Jerusalem Post и газета Maariv. Однако Православное палестинское общество Святой Земли выступило против и обратилось в суд. В посольстве России в Израиле на это заявили, что будут защищать свои права.
Окружной суд Иерусалима рассмотрел этот иск и в марте этого года отказал в передаче Александровского подворья России. Он решил, что законный владелец архитектурного комплекса — Православное палестинское общество Святой Земли и потому Израиль не имеет права передавать объект третьей стороне.
Теперь решение о том, кому будет принадлежать Александровское подворье, должны принять власти Израиля. В середине апреля обсуждение вопроса было приостановлено на фоне событий на Украине, сообщил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. По его словам, президент России Владимир Путин направил письмо премьер-министру Израиля Нафтали Беннету по этому вопросу.