Россия отреагировала на иск против передачи Александровского подворья
Россия намерена защищать свои права на Александровское подворье в Иерусалиме, говорится в сообщении посольства России в Израиле, поступившем в РБК.
Так в диппредставительстве отреагировали на решение Православного палестинского общества (ППО) подать в суд иск против перерегистрации этого архитектурного комплекса на Россию.
«Россия будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных имущественных интересов в Израиле, в том числе касающихся Александровского подворья», — заявили в диппредставительстве. Свою позицию Россия намерена изложить в отзыве на исковое заявление.
Александровское подворье — комплекс исторических зданий в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня, было возведено в конце XIX века российским Императорским православным палестинским обществом. Участок земли под подворьем в 1859 году купил император Александр III. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.
Из-за иска Православного палестинского общества окружной суд Иерусалима приостановил перерегистрацию Александровского подворья на Россию, сообщили в посольстве.