Россия отреагировала на иск против передачи Александровского подворья

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Россия намерена защищать свои права на Александровское подворье в Иерусалиме, говорится в сообщении посольства России в Израиле, поступившем в РБК.

Так в диппредставительстве отреагировали на решение Православного палестинского общества (ППО) подать в суд иск против перерегистрации этого архитектурного комплекса на Россию.

«Россия будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных имущественных интересов в Израиле, в том числе касающихся Александровского подворья», — заявили в диппредставительстве. Свою позицию Россия намерена изложить в отзыве на исковое заявление.

Александровское подворье — комплекс исторических зданий в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня, было возведено в конце XIX века российским Императорским православным палестинским обществом. Участок земли под подворьем в 1859 году купил император Александр III. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

Из-за иска Православного палестинского общества окружной суд Иерусалима приостановил перерегистрацию Александровского подворья на Россию, сообщили в посольстве.