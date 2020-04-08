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Россия отреагировала на иск против передачи Александровского подворья

Фото: OZinOH / Flickr

Россия намерена защищать свои права на Александровское подворье в Иерусалиме, говорится в сообщении посольства России в Израиле, поступившем в РБК.

Так в диппредставительстве отреагировали на решение Православного палестинского общества (ППО) подать в суд иск против перерегистрации этого архитектурного комплекса на Россию.

«Россия будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных имущественных интересов в Израиле, в том числе касающихся Александровского подворья», — заявили в диппредставительстве. Свою позицию Россия намерена изложить в отзыве на исковое заявление.

Александровское подворье — комплекс исторических зданий в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня, было возведено в конце XIX века российским Императорским православным палестинским обществом. Участок земли под подворьем в 1859 году купил император Александр III. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

Из-за иска Православного палестинского общества окружной суд Иерусалима приостановил перерегистрацию Александровского подворья на Россию, сообщили в посольстве.

О том, что Минюст Израиля решил переоформить имущественные права на Александровское подворье на Россию, ранее сообщал посол России в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, такое решение было принято в декабре 2019 года, а завершиться процесс должен был весной 2020 года.

Теги: Россия, Иерусалим, права, новости РБК
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