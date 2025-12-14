В Сиднее после стрельбы на пляже задержали двух человек

Правоохранительные органы Австралии задержали двух человек после стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее, сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

«На пляже Бонди задержаны два человека. Операция продолжается, и общественности настоятельно рекомендуется избегать этого района», — говорится в сообщении в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Daily Mail со ссылкой на очевидцев пишет, что первые выстрелы прозвучали в 18:40 по местному времени (10:40 мск). Огонь открыли двое мужчин, которые прибыли на пляж на автомобиле.

По информации The Jerusalem Post, на пляже проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. Президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер рассказал газете, что всего на пляже находились около 2 тыс. членов еврейской общины.